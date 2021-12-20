Китайская теннисистка Пэн Шуай отказалась от своих слов о принуждении к сексу со стороны бывшего чиновника
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Marianne Bevis / Flickr
Китайская звезда тенниса Пэн Шуай дала первое интервью после своих слов о принуждении к сексу со стороны бывшего вице-премьера страны. В этот раз она опровергла свои же обвинения в сексуальном насилии.
Спортсменка дала видеоинтервью сингапурской газете Lianhe Zaobao, цитирует BBC.
Пэн Шуай сказала, что вокруг ее поста возникло «много недоразумений»: «Я никогда не говорила и не писала о том, что кто-то изнасиловал меня. Этот момент следует подчеркнуть очень четко». В ее сообщении в начале ноября в китайской социальной сети Weibo она обвиняла бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу с ним.
Также она опровергла сообщение о том, что она была под наблюдением: «Зачем кому контролировать [меня?] [Я] всегда была очень свободной».
Женская теннисная ассоциация (WTA) по-прежнему заявляет, что приветствует появление Пэн Шуай в общественных местах, но не «снимает и не устраняет опасения по поводу ее благополучия и способности общаться без цензуры или принуждения».
«Мы по-прежнему упорно призываем к полному, справедливому и прозрачному расследованию ее заявления о сексуальном насилии, которое является причиной нашей первоначальной обеспкоенности», — заявили в WTA.
- В начале ноября Шуай в своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013—2018 годах. Однако спортсменка быстро удалила пост, и с тех пор о ней ничего не было слышно. После этого WTA призвала провести расследование, а затем теннисная ассоциация приостановила проведение всех турниров в Китае.
- Пэн Шуай — китайская теннисистка, известная выносливостью на корте. Она играет двумя руками с двух сторон, используя очень плоские удары. Шуай – победительница 25 турниров WTA (в двух из них в одиночном разряде) и бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге.