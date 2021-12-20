Китайская теннисистка Пэн Шуай отказалась от своих слов о принуждении к сексу со стороны бывшего чиновника

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Marianne Bevis / Flickr

Китайская звезда тенниса Пэн Шуай дала первое интервью после своих слов о принуждении к сексу со стороны бывшего вице-премьера страны. В этот раз она опровергла свои же обвинения в сексуальном насилии.

Спортсменка дала видеоинтервью сингапурской газете Lianhe Zaobao, цитирует BBC.

Пэн Шуай сказала, что вокруг ее поста возникло «много недоразумений»: «Я никогда не говорила и не писала о том, что кто-то изнасиловал меня. Этот момент следует подчеркнуть очень четко». В ее сообщении в начале ноября в китайской социальной сети Weibo она обвиняла бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу с ним.

Также она опровергла сообщение о том, что она была под наблюдением: «Зачем кому контролировать [меня?] [Я] всегда была очень свободной».

Женская теннисная ассоциация (WTA) по-прежнему заявляет, что приветствует появление Пэн Шуай в общественных местах, но не «снимает и не устраняет опасения по поводу ее благополучия и способности общаться без цензуры или принуждения».

«Мы по-прежнему упорно призываем к полному, справедливому и прозрачному расследованию ее заявления о сексуальном насилии, которое является причиной нашей первоначальной обеспкоенности», — заявили в WTA.