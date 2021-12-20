Папа Римский назвал домашнее насилие «почти сатанинским» делом

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римский Франциск заявил, что считает домашнее насилие «почти сатанинским делом». По его словам, это заключается в том, что используется преимущество над другим человеком, не имеющим возможности себя защитить.

Об этом пишет BBC.

Папа Римский общался с группой из четырех человек из тяжелых семей, среди которых была женщина, пережившая домашнее насилие.

Франциск отметил «очень и очень» большое количество женщин, к которым очень жестко относятся дома.

«Проблема в том, что для меня это почти сатанинское дело, потому что оно использует человека, который не может защитить себя, который может только [попробовать] заблокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно», — отметил он.

Папа Римский неоднократно выступал против домашнего насилия, но в этот раз он сделал наиболее жесткое заявление на этот счет. В ряде стран в последнее время участились случаи домашнего насилия из-за пандемии, поскольку многие были вынуждены находиться дома во время карантинов и локдаунов, где и подвергались насилию.