Украинская команда NAVI обыграла россиян и стала чемпионом BLAST Premier: World Final 2021 по Counter-Strike

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Украинская киберспортивная команда из Counter-Strike: Global Offensive NAVI завершила год взятием еще одного трофея. В финале турнира BLAST Premier World Final 2021 они победили российскую команду Gambit Esports со счетом 2:1.

За первое место NAVI получили $500 тысяч, а в целом за год заработали $4 миллиона, выиграв восемь больших титулов.

Состав Gambit: nafany, sh1ro, interz, Ax1le, Hobbit.

Состав NAVI: S1mple, B1t, Boombl4, Electronic, Perfecto.

Чемпионат BLAST Premier World Final 2021 проходил в Копенгагене с 14 по 19 декабря. Призовой фонд турнира составил миллион долларов, из которых российский клуб получил $250 тысяч за второе место.