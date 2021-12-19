До -15 °С. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в начале следующей недели

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Малолетка Евгений / УНИАН

В начале недели Украину ожидает значительное похолодание.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В понедельник в большинстве областей ожидается небольшой снег, на юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем, днем в южных областях без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5—10 м/с.

Температура воздуха в течение суток от -4...+1 °С; в южной части ночью около 0 °С, днем 0...+5 °С. В Карпатах снег, ночью и днём -4...-9 °С. В Киеве ожидается небольшой снег, температура воздуха в течение суток 0...-2 °С мороза.

Во вторник, 21 декабря, ожидается холодная погода с температурой воздуха ночью -7...-12 °С, днем -4...-9 °С; на северо-востоке страны и в Карпатах ночью и днем -10...-15 °С; в южной части ночью -3...-8 °С, днём около 0 °С. Местами небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7—12 м/с. На дорогах гололедица. В Киеве — небольшой снег, температура воздуха ночью -9...-11 °С мороза, днём -6...-8 °С.