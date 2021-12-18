ВВС США трижды провалили тест новой гиперзвуковой ракеты

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U.S. Air Force

Военно-воздушные силы США третий раз не смогли полноценно испытать гиперзвуковую ракету-ускоритель AGM-183A от компании Lockheed Martin.

Об этом пишет The Drive со ссылкой на сообщение командования ВВС.

Ракета AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — это перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком. Она должна разогнать гиперзвуковое оружие до заданной скорости (выше 5 Маха или более 6 120 км/час) и обходить системы слежения противника за счет особой маневренности.

Lockheed Martin

В среду, 15 декабря, ракету должны были запустить с крыла стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress, но запуск прервали из-за «неизвестной проблемы», а ракету вернули на завод, начав экстренный анализ данных.

В-52 Stratofortress с AGM-183A ARRW на крыле. U.S. Air Force

Глава ВВС Фрэнк Кендалл, комментируя отмену теста, заявил, что США добились определенного прогресса в технологии, но он недоволен темпами. «Я бы хотел, чтобы было лучше», — сказал он.

Первый тест ракеты был апреле этого года. Тогда ракета не отделилась от самолета. Во время второго теста в июле, который признали «частично удачным», ракета отделилась, но не сработала, как ожидалось.

Издание отмечает, что все эти неудачи происходят на фоне значительных успехов Китая и России, которые приступили к полевым испытаниям своего гиперзвукового оружия.