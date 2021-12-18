Австрия ужесточает правила въезда с 20 декабря
- Автор:
- Костя Андрейковец
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С 20 декабря Австрия усиливает правила въезда — в страну пустят лишь переболевших коронавирусом или полностью привитых. При этом вакцинированные двумя дозами, то есть без бустерного укола, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа) или отправиться на карантин.
Как сообщает DW, власти Австрии вводят дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение штамма «Омикрон».
Въезд с самоизоляцией возможен только для гражданам Австрии, Евросоюза и лиц, у которых есть разрешение на проживание в стране. При этом для них обязательна онлайн-регистрация и сдача теста.
Ограничения не применяются лишь для беременных и лиц, которым вакцинация противопоказана.
«С туристической или бизнес-целью невакцинированным въезд пока невозможен», — отметили в посольстве Украины в Австрии.
- В ноябре в Австрии решили ввести полный локдаун для невакцинированных. На работу или в другие общественные места, в том числе магазины, они могут ходить только при наличии теста. Также в некоторых регионах ввели комендантский час для невакцинированных.
- С 22 ноября Австрия запретила въезд туристов в страну.