Россия официально вышла из Договора об открытом небе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Pixabay
В субботу, 18 декабря, Россия официально прекратила участие в Договоре об открытом небе и больше не будет выполнять обязательства по данному соглашению.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение российского МИДа.
В июне РФ направила уведомления о выходе депозитариям соглашения — Венгрии и Канаде, а также предупредила остальных участников соглашения через посольства. Российская сторона сообщила, что из договора вместе с ней выходит и Беларусь — как союзник.
- 22 ноября 2020 года США официально вышли из Договора об открытом небе, тогда Совет национальной безопасности США отметил, что Россия грубо нарушала договор в течение длительного времени, в частности запрещала наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и обвиняла во всем Вашингтон.
- 19 мая 2021 года депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выход России из Договора об открытом небе. В июне Путин подписал соответствующий закон — РФ закрыла свое небо для наблюдательных полетов.