Россия официально вышла из Договора об открытом небе

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В субботу, 18 декабря, Россия официально прекратила участие в Договоре об открытом небе и больше не будет выполнять обязательства по данному соглашению.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение российского МИДа.

В июне РФ направила уведомления о выходе депозитариям соглашения — Венгрии и Канаде, а также предупредила остальных участников соглашения через посольства. Российская сторона сообщила, что из договора вместе с ней выходит и Беларусь — как союзник.