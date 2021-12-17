В Австрии узаконили ассистированное самоубийство

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Парламент Австрии одобрил закон, предоставляющий тяжелобольным гражданам возможность уйти из жизни, совершив ассистированное самоубийство.

Об этом сообщает Associated Press.

Люди с тяжелыми хроническими или неизлечимыми заболеваниями получат право на добровольную эвтаназию с 2022 года.

Как отмечается, принятый закон имеет ряд условий: не могут совершать ассистированное самоубийство несовершеннолетние, а взрослые должны будут получить диагноз и подтвердить свою способность принимать решение. Также им придется получить заключение двух врачей, затем должно пройти не менее 12 недель (для людей на последней стадии тяжелой болезни может быть сокращено до двух недель) — чтобы убедиться, что эвтаназия не применяется из-за временного кризиса. Решение о суициде должно быть заверено юристом или нотариусом.

После этого людям дадут список аптек, в которых можно приобрести лекарство для ассистированного самоубийства. Их адреса не будут разглашать публично, только юристу или нотариусу.

В то же время в Австрии остается в силе наказание для тех, кто «убивает другого человека по его серьезной и настойчивой просьбе».