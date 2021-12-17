Порошенко отказался получить повестку на допрос по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса

Новости

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко отказался получить повестку на допрос по делу о поставках угля с оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

«17 декабря для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений сотрудники ГБР возле Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении», — заявили в ГБР.

В бюро отметили, что производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса. В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве сообщили о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.