Порошенко отказался получить повестку на допрос по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса
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- Олег Панфилович
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко отказался получить повестку на допрос по делу о поставках угля с оккупированных территорий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
«17 декабря для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений сотрудники ГБР возле Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении», — заявили в ГБР.
В бюро отметили, что производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса. В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве сообщили о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.
- 8 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку подготовили новое подозрение — за торговлю углем из оккупированного Донбасса (государственная измена и содействие деятельности террористических организаций).
- 12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.
- Летом журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй — история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске, что уговорил Порошенко смягчить требования Украины по поставкам газа.