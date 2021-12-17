В Германии партию Меркель возглавит Фридрих Мерц — ее главный соперник

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Немецкая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) бывшего канцлера Ангелы Меркель определилась со своим новым лидером — почти две трети членов ХДС поддержали кандидатуру экс-главы фракции в Бундестаге Фридриха Мерца.

Об этом сообщает Spiegel.

Впервые партия провела своеобразный референдум — почти 400 тысяч членов ХДС избирали будущего лидера. Мерц — главный политический соперник Меркель — набрал 62,1% поддержки при явке почти 64%. Он обошел двух соперников и будет официально избран председателем христианских демократов на съезде партии в январе.

Формально результат «референдума» должен утвердить партийный съезд. Мерц вступит на должность 22 января.