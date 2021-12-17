Рада отказалась рассматривать отсрочку кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Сергей Моргунов / «Бабель»
Верховная Рада провалила рассмотрение законопроекта об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для плательщиков единого налога.
За включение соответствующего законопроекта в повестку дня проголосовали только 102 нардепа из 226 необходимых.
В случае принятия документ разрешил бы плательщикам единого налога ІІ-IV групп (физическими лицами-предпринимателями), доход которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы (1,4 млн гривен по состоянию на декабрь 2021 года) не использовать регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты) до 1 января 2023 года.
Согласно календарному плану работы сессии, в эту пятницу прошло последнее заседание парламента. Это означает, что обязательства использовать кассовые аппараты для ФЛП вступят в силу уже с 1 января 2022 года.
- С конца ноября 2020 года периодически проходят акции протеста «SaveФОП». Митингующие потребовали принять законопроект № 6376, который вносит изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов, и закон № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.