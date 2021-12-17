Рада отказалась рассматривать отсрочку кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Верховная Рада провалила рассмотрение законопроекта об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для плательщиков единого налога.

За включение соответствующего законопроекта в повестку дня проголосовали только 102 нардепа из 226 необходимых.

В случае принятия документ разрешил бы плательщикам единого налога ІІ-IV групп (физическими лицами-предпринимателями), доход которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы (1,4 млн гривен по состоянию на декабрь 2021 года) не использовать регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты) до 1 января 2023 года.

Согласно календарному плану работы сессии, в эту пятницу прошло последнее заседание парламента. Это означает, что обязательства использовать кассовые аппараты для ФЛП вступят в силу уже с 1 января 2022 года.