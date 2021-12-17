Bloomberg: Китай использовал Huawei для атаки на австралийскую сеть телекоммуникаций в 2012 году

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Китайские шпионы, вероятно из разведки, атаковали австралийскую сеть телекоммуникаций в 2012 году с помощью компании Huawei.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на десятки источников из службы безопасности США.

В 2012 году сотрудники австралийской разведки сообщили своим американским коллегам, что они выявили «изощренное» вторжение в телекоммуникационные системы страны. По их словам, все началось с обновления программного обеспечения от Huawei, в которое был загружен вредоносный код. После обновления ПО записывало все происходящие в системе и отправляло данные в Китай. По сути Китай использовал оборудование Huawei в качестве канала для шпионажа.

По словам источников, через несколько дней после обновления вредоносный код самоуничтожился, удалив значительную часть следов внедрения в систему. В конечном итоге спецслужбы Австралии определили, что за взломом стояли китайские шпионы.

Вероятно, они проникли в ряды технических специалистов Huawei, которые помогали обслуживать оборудование и внедряли обновление в телекоммуникационные системы.

Bloomberg пишет, что высшее руководство Huawei могло и не знать об атаке. Китайские спецслужбы могли втайне вербовать сотрудников Huawei.