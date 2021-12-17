Флагман «Гетман Сагайдачный» выведут из состава ВМС в 2031 году. Его должен заменить «Владимир Великий»
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- Костя Андрейковец
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Флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный» (U130) выведут из состава Военно-морских сил в 2031 году, а ему на замену предлагают корвет «Владимир Великий», на достройку которого нужно свыше 8 млрд гривен.
Как передает «АрміяInform», командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что «Владимир Великий» после достройки может перейти в класс фрегат, как и «Сагайдачный». При этом окончательное решение по корвету еще не принято. Его (проект 58250) начали строить в Николаеве в 2011 году, но так и не закончили.
Говоря о U130, Неижпапа заявил, что сейчас корабль проходит модернизацию. Ему меняют радиоэлектронику, систему управления огнем и связи, бортовые системы, а также ремонтируют главную энергоустановку.
- В сентябре этого года в Турции состоялась церемония закладки нового корвета типа ADA для военного флота Украины.
- Украина развивает флот в партнерстве не только с Турцией, но и с Британией. Украина заключила договоры и меморандумы о строительстве и оснащении боевых кораблей, а также обустройстве баз и заводов.