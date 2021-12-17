В Чили умерла вдова диктатора Аугусто Пиночета

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В Чили в возрасте 98 лет умерла вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Ириарт. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление ее сына Марко Антонио.

Люсия Ириарт скончалась ночью 16 декабря, спустя шесть дней после 98-летия, в своем доме, в окружении семьи. В этом году ее несколько раз госпитализировали, в основном из-за респираторных заболеваний.

В последние годы Ириарт редко видели на публике. Один из таких случаев произошел в ноябре 2015 года, когда она посетила мессу в память о ее покойном муже. Ириарт была известна своим сильным характером и во многих случаях влияла на решения мужа о назначениях на государственные должности. Жена диктатора также была известна «дорогим вкусом» в одежде и в обстановке дома.

Ириарт никогда не выражала сожаления по поводу кровавой диктатуры мужа. Чилийский диктатор был у власти с 1974 до 1990 года. При его правлении в Чили начались массовые репрессии: были убиты 3 065 человек или же они «пропали без вести»; 40 тысяч были арестованы или задержаны без решения суда. Еще 500 тысяч человек эмигрировали.

Аугусто Пиночет и Люсия Ириарт, 10 марта 1998 года. Getty Images

В 2005 году Люсию Ириарт вместе с сыном Марком Антонио обвинили в соучастии в налоговом мошенничестве на $8,7 миллиона. В 2007 году Ириарт, ее пяти детям и 17 другим людям из окружения диктатора предъявили обвинение в хищении государственных средств. В обоих случаях суды Чили отменили судебное преследование Ириарт и ее семьи. Обвинения против самого Пиночета сняли после его смерти 10 декабря 2006 года. Однако Высокий суд Чили все же конфисковал у семьи около 20 объектов недвижимости и наложил арест на $1,6 миллиона с банковских счетов Пиночета.

В 2004 году Конгресс США случайно обнаружил более 100 банковских счетов Пиночета в Riggs Bank. Бухгалтерский аудит оценил счета Пиночета примерно в $21 миллион, при этом происхождение $17,8 миллиона не установлено.