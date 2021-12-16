Генассамблея ООН одобрила российскую резолюцию о «борьбе с героизацией нацизма». Против были только США и Украина
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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GPA Photo Archive / Flickr
Генассамблея ООН приняла ежегодную российскую резолюцию о «борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости».
За документ проголосовали 130 стран, воздержались 49. Против были только США и Украина.
Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры в законодательстве и в сфере образования «в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с целью предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй Мировой войны».
В США неоднократно отмечали, что не согласны с этой резолюцией, поскольку документ является попыткой «узаконить российские кампании по дезинформации, которые очерняют соседние страны и цинично продвигают искаженный советский нарратив о большей части современной европейской истории под видом прекращения прославления нацизма».
В частности, документ оправдывает подписание «пакта Молотова — Риббентропа» между нацистской Германией и СССР и не отражает последствия Второй мировой войны, которые привели к порабощению некоторых народов Европы.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии Укринформу ранее заявил, что борьба с нацизмом и другими проявлениями нетерпимости «не будет действительно эффективной без признания Москвой роли Сталина в разжигании Второй мировой войны».
- 9 декабря Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию по милитаризации оккупированного Россией Крыма. В документе, в частности, содержится поддержка саммита «Крымской платформы». Россия и Беларусь выступали против.