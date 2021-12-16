«Рейтинг»: Кличко доверяют более половины киевлян, Зеленскому — менее 40%

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Скакодуб Андрей / POOL

51% киевлян доверяют мэру столицы Виталию Кличко, тогда как президенту Владимиру Зеленскому доверяют только 39% жителей столицы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром «Рейтинг».

При этом не доверяют Кличко 48% опрошенных, президенту Зеленскому не доверяют 59% респондентов.

Среди других политиков пятому президенту Петру Порошенко доверяют 33% (не доверяют — 66%), экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31% (не доверяют — 44%), при этом 19% опрошенных не знают его вообще. Шоумену и бывшему члену партии «Голос» Сергею Притуле доверяют 31% (не доверяют — 49%).

В рейтинге партий в городской совет лидирует УДАР Виталия Кличко (19,1%). За «Европейскую солидарность» — 17%, партию «Слуга народа» — 13,3%, партию Разумкова «Умная политика» — 9,4%, Партию Сергея Притулы — 7,5%. «Батьківщина» получила 5,4 %, «Сила и честь» — 4,9%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 4,8%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,7%, Партия Шария — 3,4%, ВО «Свобода» — 3,2%. Рейтинг других политических сил менее 3%.

Опрос проводился 10-12 декабря 2021 года среди жителей Киева старше 18 лет. Всего опросили 2 тысячи респондентов по методу телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.