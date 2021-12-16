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ЕС выделит странам «Восточного партнерства» €2,3 млрд. Украина получит больше всех — €1,93 млрд

Автор:
София Телишевская
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Giorgio Trovato / Unsplash

Европейский Союз утвердил экономический и инвестиционный план на €2,3 миллиарда для стран «Восточного партнерства», куда входят Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан. Украина получит наибольшую поддержку в €1,93 миллиарда.

Об этом идет речь на правительственном портале.

План ЕС включает в себя набор флагманских инициатив для каждой из стран-партнеров. Украине предлагают пять таких инициатив: