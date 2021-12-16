ЕС выделит странам «Восточного партнерства» €2,3 млрд. Украина получит больше всех — €1,93 млрд
- Автор:
- София Телишевская
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Giorgio Trovato / Unsplash
Европейский Союз утвердил экономический и инвестиционный план на €2,3 миллиарда для стран «Восточного партнерства», куда входят Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан. Украина получит наибольшую поддержку в €1,93 миллиарда.
Об этом идет речь на правительственном портале.
План ЕС включает в себя набор флагманских инициатив для каждой из стран-партнеров. Украине предлагают пять таких инициатив:
- Поддержка устойчивой, инновационной, зеленой и конкурентоспособной экономики. Бюджет — €1,5 миллиарда.
- Экономическая трансформация в сельской местности. Бюджет — €100 миллионов.
- Улучшение сообщения через модернизацию пунктов пересечения границы. Бюджет — €30 миллионов.
- Ускорение цифровой трансформации — модернизация общедоступной IТ-инфраструктуры (серверы, центры обработки данных и т. д.). Бюджет — €200 миллионов.
- Повышение энергоэффективности и водородной энергетики. Бюджет — €100 миллионов.
- Программа Европейского Союза «Восточное партнерство» основана в 2009 году и имеет целью приблизить к ЕС Украину, Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию и Молдову. В то же время она не содержит четкой перспективы вступления этих стран в Евросоюз. Впрочем позднее Минск заявил о выходе из партнерства.