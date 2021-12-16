Израиль передаст Украине полмиллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в рамках программы COVAX.
Об этом посольство Израиля в Украине сообщило 16 декабря, цитирует Интерфакс.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский приурочил этот жест к 30-летию установления дипотношений между странами.
«Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы между Израилем и Украиной», — отметил Бродский.
- 16 декабря стало известно, что Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса «Паксловид» для амбулаторного лечения. Законтрактовано 300 тысяч курсов таблеток. Препарат позволит не допустить осложнений, госпитализации и смерти пациентов из групп риска.