Этот год стал рекордным по количеству задержанных журналистов в мире. В лидерах Китай, Мьянма и Беларусь

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José Manuel Sanz / Flickr

Правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) сообщила в своем отчете, что по состоянию на 1 декабря во всем мире задержанными или арестованными остаются 488 журналистов / работников СМИ.

В отчете от 16 декабря указано, что это наибольшее количество задержанных с тех пор, как организация публикует отчеты.

За 2021 год количество работников СМИ, задержанных в связи с их работой, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за репрессий в Мьянме, Беларуси и Гонконге.

Никогда ранее организация не регистрировала столько задержанных женщин-журналистов — 60 из них в настоящее время лишены свободы из-за своей профессии. В Китае в тюрьме находятся 19 журналисток, в том числе обладательница премии RSF 2021 года Чжан Чжань. В Беларуси под стражей находятся 17 журналисток, а в Мьянме — 9.

В целом в Китае под стражей 127 работников СМИ, в Мьянме — 53, во Вьетнаме — 43, Беларуси — 32, а в Саудовской Аравии — 31.

При этом 2021 год показа самую низкую цифру по количеству убитых журналистов — 46. В основном это связано с затишьями в военных конфликтах в Сирии, Ираке и Йемене. Больше всего журналистов в этом году погибло в Мексике (7) и Афганистане (6).