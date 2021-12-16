В Румынии министр подал в отставку после обвинений в плагиате научной работы
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Florin Roman
Министр по инновациям и цифровизации Румынии Флорин Роман заявил, что уходит в отставку. Журналисты провели расследование и обнаружили в его научной работе плагиат.
Об этом пишет The Guardian.
Издание Libertatea опубликовало статью о том, что документы Романа об образовании могут быть поддельными, а в его научной работе присутствует плагиат. Журналисты не смогли найти научную статью 2006 года, которую министр указывал в своем резюме, также Роман делал противоречивые заявления по поводу университета, в котором учился.
Флорин Роман проработал в новом правительстве меньше месяца. Обвинения в плагиате он отвергает, но заявил, что решил подать в отставку, чтобы эти подозрения не влияли на премьер-министра.
- В мае министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффай подала в отставку из-за скандала — против нее выдвинули обвинения в плагиате при написании диссертации.
- В украинском правительстве тоже есть министры, обвиняемые в плагиате, в частности министр образования Сергей Шкарлет. Он сначала отрицал наличие плагиата в работах, а впоследствии заявлял, что любая программа покажет в любом тексте плагиат, и отмечал, что вопрос о плагиате в его работах «давно закрыт».