Принц Чарльз посвятил в рыцари пилота «Формулы 1» Льюиса Хэмилтона

Новости

Royal Family / Twitter

Принц Уэльский Чарльз посвятил в рыцари-бакалавры пилота «Формулы 1», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Награждение проходило в Виндзорском дворце в среду, 15 декабря — всего через несколько дней после того, как Хэмилтон спорно проиграл рекордный восьмой титул.

Теперь гонщик носит титул сэра, и обращаться к нему нужно соответственно. Рыцарь-бакалавр— это титул, который не входит в перечень рыцарских орденов Соединенного Королевства. Таким титулом, например, обладают музыканты Элтон Джон, Пол Маккартни и актер Энтони Хопкинс.

Royal Family / Twitter

The Independent пишет, что 36-летний пилот стал четвертым гонщиком «Формулы 1», получившим рыцарское звание. Оно уже есть у сэра Джека Бребема, сэра Стирлинга Мосса и сэра Джеки Стюарта.

Льюис Хэмилтон — британский автогонщик, пилот команды Mercedes на Чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1», семикратный чемпион мира (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а также первый темнокожий гонщик «Формулы 1» за последние 20 лет. В 2020 году Хэмилтон победил на Гран-при Германии и достиг рекорда Михаэля Шумахера — на тот момент 91 победа.