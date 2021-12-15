Помощник российского диверсанта Безлера получил 11 лет тюрьмы. Он снимал на видео пытки украинских военных
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Geovien So / Pacific Press / LightRocket via Getty Images
Украинский суд приговорил к 11 годам тюрьмы боевики «ДНР», который входил в так называемую группу Безлера и участвовал в пытках пленных украинских военных и гражданских. Этого помощника российского диверсанта Игоря Безлера, фигуранта дела об уничтожении гражданского рейса MH17, задержали в Мариуполе в июне прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что боевик по заданию Безлера с пытками допрашивал пленных украинских военных и снимал это на камеру. Их «признания» он монтировал и выкладывал в интернет, в том числе на сайтах российских боевиков. Также его сфабрикованные видеоматериалы использовали представители российских спецслужб для информационных диверсий против Украины.
Боевика признали виновным по статьям об участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и о нарушении обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).
- О задержании помощника Безлера СБУ сообщила 2 июня 2020 года. Им оказался житель Донецкой области, который в 2014 году добровольно присоединился к «группе Безлера» и вскоре стал помощником по вопросам пропаганды. Сообщалось, что он участвовал в издевательствах над заложниками боевиков, которых содержали в помещении бывшего Горловского подразделения милиции.