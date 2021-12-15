В Великобритании начали испытывать безыгольную вакцину против COVID-19. Она должна защитить от будущих штаммов

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Adam Niescioruk / Unsplash

В Великобритании начали испытания новой безыгольной COVID-вакцины для защиты от будущих штаммов коронавируса.

Об этом пишет BBC.

Препарат разработалисполнительный директор компании DIOSynVax, профессор Джонатан Хини из Кембриджского университета. Он вводится с помощью струи воздуха.

Отмечается, что испытания пройдут в Центре клинических исследований в Саутгемптоне, его участники — люди от 18 до 50 лет. По словам профессора Хини, вакцина DIOS-CoVax использует технологию борьбы с болезнью, которая может обеспечить значительно более широкую защиту от вариантов COVID-19.

Как отмечает издание, современные вакцины против COVID-19 для кодирования антигенов, заставляющих иммунную систему производить антитела используют гены, взятые из вирусного спаечного белка. В тестируемой вакцине DIOS-CoVax используются методы прогнозирования, чтобы имитировать более обширное семейство антигенов коронавируса, которые, как надеются исследователи, обеспечат большую защиту.