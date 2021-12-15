«Укрзалізниця» запустила продажу билетов через мессенджеры Facebook и Apple

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НАБУ

Компания «Укрзалізниця» запустила продажу билетов на пассажирские поезда еще через два мессенджера — Facebook Messenger и Apple Messages for Business, вдобавок к Viber и Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Теперь пользователи указанных мессенджеров получили доступ к чат-боту, который открывается с главной страницы «Укрзалізниці» в Facebook. Пользователи смогут покупать билеты на все поезда, оформлять их возврат, смотреть расписание рейсов и онлайн-табло станций, а также проверять, на какую платформу прибывает поезд.

«В Украине буквально несколько компаний, которые наладили официальную поддержку своих клиентов в Apple Messages для бизнеса, потому сегодня УЗ делает несколько неожиданный для рынка шаг и становится одним из первопроходцев в этом направлении. Что касается Facebook Messenger, то это уже привычный для наших пассажиров канал общения с «Укрзалізницею», но теперь он становится еще функциональнее, ведь можно прямо из Facebook заказать себе билет и ланчбокс в дорогу», — заявил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

Проект реализован на базе технологии Corezoid Process Engine с поддержкой платежной системы от Visa. Бот-платформа Corezoid также поддерживает работу с Google Business Messages, Viber, Telegram, WhatsApp, Line, WeChat, Sender и другими платформами с открытыми API.