Бустерная вакцинация не будет предусматривать нового COVID-сертификата
- Автор:
- София Телишевская
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МВД
Прививка украинцев третьей (дополнительной) дозой вакцины не предусматривает предоставление дополнительного сертификата о вакцинации. Действующим остается «зеленый» сертификат.
Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя Министерства здравоохранения Мария Карчевич.
Она отметила, что срок действия сертификата также не изменится, он будет действителен в течение года с даты второй дозы прививки.
Все данные о третьей прививке внесут только в электронную систему здравоохранения.
Напомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о разрешении на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. Она будет разрешена только для определенных групп людей.
Получить бустерную дозу смогут люди:
- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- проходящие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию и лица с рядом других иммунодефицитных состояний.
Для третьей дозы используют мРНК-вакцины Рfizer и Moderna. Сейчас в Украине есть более восьми миллионов вакцин разных производителей.
Ориентировочно Минздрав ожидает, что в январе-феврале 2022 года (или раньше) бустерная доза станет доступной для всех. Все зависит от того, когда 50% взрослого населения пройдет полный курс вакцинации.