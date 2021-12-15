Бустерная вакцинация не будет предусматривать нового COVID-сертификата

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Прививка украинцев третьей (дополнительной) дозой вакцины не предусматривает предоставление дополнительного сертификата о вакцинации. Действующим остается «зеленый» сертификат.

Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя Министерства здравоохранения Мария Карчевич.

Она отметила, что срок действия сертификата также не изменится, он будет действителен в течение года с даты второй дозы прививки.

Все данные о третьей прививке внесут только в электронную систему здравоохранения.

Напомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о разрешении на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. Она будет разрешена только для определенных групп людей.

Получить бустерную дозу смогут люди:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

проходящие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию и лица с рядом других иммунодефицитных состояний.

Для третьей дозы используют мРНК-вакцины Рfizer и Moderna. Сейчас в Украине есть более восьми миллионов вакцин разных производителей.

Ориентировочно Минздрав ожидает, что в январе-феврале 2022 года (или раньше) бустерная доза станет доступной для всех. Все зависит от того, когда 50% взрослого населения пройдет полный курс вакцинации.