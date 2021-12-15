Убийство чеченского командира в Берлине: россиянин Вадим Красиков получил пожизненный тюремный срок

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DER SPIEGEL

Суд Берлина приговорил к пожизненному заключению 56-летнего офицера российской ФСБ Вадима «Соколова» Красикова за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в одном из центральных парков столицы Германии.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Суд пришел к выводу, что офицер спецназа ФСБ «Вымпел» Вадим Красиков, который приехал в Берлин по поддельным документа на имя Вадима Соколова, застрелил гражданина Грузии Хангошвили по заданию неустановленного государственного органа России. Приказ же исходил от российских властей.

О том, что Красиков причастен к российским спецслужбам, сообщали журналисты-расследователи, в том числе Bellingcat.