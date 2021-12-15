В Украине за год стоимость новогоднего стола выросла на 8%. Оливье обойдется почти в 200 гривен

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В Украине в среднем за год стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек за год выросла на 8,1% и составляет 1 844,74 гривны.

Об этом заявил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Для оценки взяли салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлеб, конфеты и напитки. Так, по расчетам ученых, салат «Оливье» (3 кг продуктов) обойдется в 198,54 гривны – это на 24,6% больше, чем при праздновании Нового 2021 года. Самым дорогим ингредиентом блюда является колбаса — 100 гривен за 0,5 кг (цена выросла до 43% в зависимости от производителя).

На уровне прошлого года будет стоить салат «Селедка под шубой» (1,5 кг продуктов) — 121,57 гривны. Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 гривен за 0,5 кг.

Мясные продукты за год подорожали на 10—26 %: полкило нарезки «Салями» будет стоить 98,50 гривны (подорожала на 10%), нарезка из копченого подчеревка — 110 гривен (+10 %), свежий биток из свинины — 115 гривен (+4,5%). Мясо птицы к концу 2021 года остается самым дешевым видом мяса, но куриное филе почти сравнялось в цене со свининой: 1 кг стоит в среднем 120 гривен. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 гривны.

Стоимость овощей на новогоднем столе будет в среднем 185,38 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 17,38 грн, грибы (1 кг) – 55 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукты обойдутся в 105,80 грн: 2 кг мандаринов — 70 грн, 1 кг бананов — 26 грн, один лимон – 9,80 грн. Батон белого хлеба обойдется в 24,95 грн, шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Что касается напитков, то бутылка шампанского «Артемовское» обойдется в 109 грн. За бутылку пятилетнего коньяка «Шабо» придется заплатить 180 грн. Безалкогольные напитки обойдутся в 81 грн: два литра сока «Садочок» стоят 40 гривен, вода «Моршинская» (1,5 л) – 13 грн, двухлитровый «Живчик» – 28 грн.

За деликатесы придется дополнительно заплатить около 480 грн: баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 грамм красной рыбы – в 220 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2 324,74 грн.

В Киеве стоимость новогоднего стола будет на 10,8% больше и составит 2 123 гривны, с деликатесами — 2 673.