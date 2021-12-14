Экс-глава ОП Андрей Богдан: Депутаты «Слуги народа» получают зарплату в «конвертах», сумма зависит от голосований
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- Костя Андрейковец
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NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что народные депутаты от «Слуги народа» получают зарплату в «конвертах», помимо официальной. При этом они зарабатывают тысячи долларов, но суммы зависят от их голосования за «нужные» законопроекты.
Об этом Богдан рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
По его словам, зарплаты депутатов могут формироваться за счет бизнеса, который «дает черный кэш». Конкретный бизнес Богдан не назвал, поскольку за два года без него в ОП он мог измениться.
На прямой вопрос Гордона о зарплатах в «конвертах» Богдан ответил: «Я слышал, что платят».
«Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч... может и не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается», — заявил Богдан, добавив, что Национальное антикоррупционное бюро не реагирует на эту ситуацию, поскольку до сих пор нет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Руководителя у САП нет с 21 августа 2020 года. В сентября Верховная Рада с третьей попытки утвердила своих представителей в комиссию по избранию главы, несмотря на предостережения. Европарламент пригрозил Украине после этого потерей безвиза и транша. Правительство неоднократно пыталось продвинуть в комиссию сомнительных кандидатов. Сама же комиссия почти год срывала избрание из-за внутренних конфликтов и жалоб на давление со стороны власти.
- 7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила финальных кандидатов на должность главы САП.