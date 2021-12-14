Экс-глава ОП Андрей Богдан: Депутаты «Слуги народа» получают зарплату в «конвертах», сумма зависит от голосований

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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что народные депутаты от «Слуги народа» получают зарплату в «конвертах», помимо официальной. При этом они зарабатывают тысячи долларов, но суммы зависят от их голосования за «нужные» законопроекты.

Об этом Богдан рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, зарплаты депутатов могут формироваться за счет бизнеса, который «дает черный кэш». Конкретный бизнес Богдан не назвал, поскольку за два года без него в ОП он мог измениться.

На прямой вопрос Гордона о зарплатах в «конвертах» Богдан ответил: «Я слышал, что платят».

«Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч... может и не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается», — заявил Богдан, добавив, что Национальное антикоррупционное бюро не реагирует на эту ситуацию, поскольку до сих пор нет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.