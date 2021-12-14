Экс-судью Николая Чауса госпитализировали. Судебное разбирательство на паузе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Обвиняемого в коррупции бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса госпитализировали. Судебное разбирательство по его делу в Высшем антикоррупционном суде временно приостановлено.
Об этом сообщили Центр противодействия коррупции и LB.ua из здания суда.
Чаус на заседание суда не пришел, а его адвокат Александр Короленко предоставил суду консультативное заключение медучреждения, направление на госпитализацию и медицинскую карту Чауса. Диагноз в суде не объявили, сославшись на медицинскую тайну.
Адвокат заявил, что бывший судья проведет на стационарном лечении около двух недель, его может ждать операция.
В ЦПК сообщили, что у Чауса якобы проблемы со слухом.
ВАКС направит запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в заседании.
Следующее заседание назначили на 21 декабря.
- В ноябре этого года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки в $150 тысяч. Суд отправил Чауса под круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года.