Экс-судью Николая Чауса госпитализировали. Судебное разбирательство на паузе

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Обвиняемого в коррупции бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса госпитализировали. Судебное разбирательство по его делу в Высшем антикоррупционном суде временно приостановлено.

Об этом сообщили Центр противодействия коррупции и LB.ua из здания суда.

Чаус на заседание суда не пришел, а его адвокат Александр Короленко предоставил суду консультативное заключение медучреждения, направление на госпитализацию и медицинскую карту Чауса. Диагноз в суде не объявили, сославшись на медицинскую тайну.

Адвокат заявил, что бывший судья проведет на стационарном лечении около двух недель, его может ждать операция.

В ЦПК сообщили, что у Чауса якобы проблемы со слухом.

ВАКС направит запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в заседании.

Следующее заседание назначили на 21 декабря.