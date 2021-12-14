Apple запустила приложение для Android, которое будет обнаруживать слежку через брелки AirTags

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Компания Apple запустила приложение для смартфонов Android, которое будет информировать пользователей, если поблизости есть устройство слежения.

Apple AirTags — это небольшие устройства (брелоки) для отслеживания местоположения, которые можно прикрепить к ключам, кошельку или чемодану, чтобы их быстро найти, если потеряли. Однако AirTags могут использовать и со злым умыслом, например, подкинуть людям без их ведома. Новое приложение Tracker Detect позволяет пользователям Android обнаруживать вблизи эти трекеры. В приложении также есть инструкции, как достать аккумулятор и отключить AirTag. Приложение позволит включать звук на брелке, если он находится рядом с пользователем более 10 минут. С помощью приложения нельзя настроить или управлять AirTags, единственная его функция — сканировать окружающее пространство на наличие меток Apple или других брендов.

Приложение не работает в фоновом режиме, его нужно каждый раз запускать вручную.

Через два месяца после выпуска AirTags, на фоне опасений по поводу злоупотреблений, Apple представила функцию, при которой iPhone уведомляет пользователей, если обнаруживается «неизвестный AirTag» или другое совместимое постороннее устройство, «которое перемещается одновременно с вами».