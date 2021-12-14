Власти Киева представили новогодние и рождественские локации. Где будет праздновать столица?

Новости

Киевская горгосадминистрация представила новогодние и рождественские локации столицы. Уже на этой неделе они заработают на Подоле (на Контрактовой площади), у Арки дружбы народов и на Софийской площади, где 18 декабря «зажгут» главную елку страны.

На Софийской площади, кроме 31-метровой елки с 20 тысячами игрушек красного и золотого цветов, будет традиционный ярмарочный городок с четырьмя арками. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроят каток в виде тоннеля. На площади будет размещена теплая арт-зона для отдыха. Вокруг елки разместятся детские аттракционы и разнообразные фотозоны. На Владимирском проезде также будет рождественская ярмарка с фудкортами.

На Контрактовой площади откроется большая рождественская локация «Рождество на Подоле», оформленная в европейском стиле. На площади будет елка, каток, большая снежная горка, аттракционы, резиденции Санта Клауса и Святого Николая, фудзоны, домики в стиле традиционных европейских ярмарок. Елку и ярмарку украсят 20 тысяч фонарей.

Отдельно отмечен прогулочный каток возле смотрового колеса, длиной более 200 метров и шириной 6 метров. Возле него будут беседки, кафе и сцена.

Возле Арки дружбы народов в Центральном парке культуры и отдыха с 17 по 20 декабря будет проходить фестиваль Snigfest — соревнования сноубордистов и лыжников. 19 декабря на панорамной площадке у Арки дружбы народов откроется новогодняя локация с елкой и лаунж-зоной. Локация будет работать до 19 января 2022 года.

Также 17 декабря в парке Шевченко заработает праздничная локация с елкой, резиденцией Святого Николая, фотозонами и фудкортом.

Все локации обустроят в соответствии с противоэпидемическими правилами.