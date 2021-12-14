Илон Маск получил премию «Человек года». На церемонию награждения он пришел с сыном X Æ A-12

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Daniel Oberhaus / Flickr

Самый богатый человек мира, основатель компаний SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск во вторник, 14 декабря, пришел на церемонию вручения премии «Человек года». Накануне редакция журнала Time сочла его достойным этого звания.

На церемонию он пришел не один, а со своим сыном XÆA-12, родившимся в мае прошлого года. Появление ребенка вызвало овации умиления у собравшихся.

Видео появления Маска с сыном опубликовал американский предприниматель Марк Бениофф.

«В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком мира, но и, возможно, самым большим примером массовых изменений в нашем обществе», ㅡ отметила команда Time.

Они подчеркнули, что ракетная компания Илона Маска SpaceX обогнала Boeing и другие компании, чтобы владеть космическим будущим Америки, автомобильная компания Tesla контролирует две трети рынка электромобилей, а состояние Маска превысило $250 миллиардов. Все это сделало предпринимателя самым богатым человеком в мире.