ВМО официально признала новый температурный рекорд в Арктике — 38 °C тепла

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально признала новый температурный рекорд для Арктики. 20 июня 2020 года в российском городе Верхоянск (Якутия) зафиксировали +38 °C.

Об этом сообщается на сайте ВМО.

Эксперты внесли запись об этом в архив информации об экстремальных климатических явлениях. Отмечается, что такая температура больше подходит для Средиземноморья, чем для Арктики.

Высокую температура зафиксировали во время продолжительной сибирской волны тепла. На протяжении большей части лета прошлого года средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 °C превышали норму, усиливая разрушительные пожары и вызывая масштабную потерю морского льда.

Арктика — один из самых быстро прогреваемых регионов на Земле. По данным ученых, она нагревается примерно в два раза быстрее, чем остальной мир.

В целом 2020 год стал одним из трех самых теплых за историю наблюдений.

Сейчас эксперты проверяют показатели температуры в +54,4 °C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в Долине Смерти в штате Калифорния. Также идет работа над подтверждением рекорда для Европы — +48,8 °C в итальянской Сицилии этим летом.