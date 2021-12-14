Рада упростила процедуру получения гражданства для людей, воевавших за Украину
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- София Телишевская
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла правительственный законопроект № 5630. Он позволяет иностранцам и апатридам, участвовавшим в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.
Соответствующее решение поддержали 285 нардепов.
Документ предлагает упростить порядок получения гражданства для россиян, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, для лиц, которые проходили или проходят службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также для тех, кто воевал на Донбассе против российских боевиков.
Кроме того, положения документа предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства лицами, которые получили украинское гражданство до вступления в силу этого законопроекта (если его примут во втором чтении).
В пояснительной записке указано, что цель проекта закона — реализация указа президента Владимира Зеленского от 13 августа 2019 года.
- В инаугурационной речи с трибуны Рады в мае 2019 года Владимир Зеленский говорил, что предоставит гражданство Украины всем, кто «готов строить новую, сильную и успешную Украину», в том числе ветеранам и военным-иностранцам.
- После этого он начал указами предоставлять гражданство иностранным ветеранам Донбасса.