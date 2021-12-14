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Apple выпустила обновление iOS 15.2 — что изменилось

Автор:
София Телишевская
Дата:

Компания Apple публично выпустила бесплатные обновления iOS 15.2 и iPadOS 15.2, также обновилась и macOS Monterey.

Об этом сообщает The Verge.

Новые функции iOS 15.2:

Новые функции macOS Monterey 12.1

Кроме ранее анонсированных функций (подробнее мы писали об этом здесь), компания исправила неполадки и баги:

Среди дополнительных функций также есть «цифровое наследие» и «детская защита», а в «заметках» и «напоминаниях» теперь можно удалять или переименовывать теги.

Также появились новые возможности подписки iCloud+, в частности функция «Скрыть мой email».

Напомним, 14 сентября Apple провела ежегодную презентацию своих новинок. Компания представила седьмое поколение своих смарт-часов Watch, новые планшеты iPad и линейку смартфонов iPhone 13, цена которых стартует от $699.