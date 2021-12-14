Apple выпустила обновление iOS 15.2 — что изменилось

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Компания Apple публично выпустила бесплатные обновления iOS 15.2 и iPadOS 15.2, также обновилась и macOS Monterey.

Об этом сообщает The Verge.

Новые функции iOS 15.2:

«Цифровое наследство» — позволяет владельцу iPhone указать людей, которые получат доступ к учетной записи iCloud и другим персональным данным в случае его смерти.

Отчет о конфиденциальности приложений. С его помощью можно просмотреть, как часто установленные программы получали доступ к камере, микрофону, снимкам, геолокации и другим данным за последнюю неделю.

Безопасная коммуникация — функция, которая предупреждает детей и их родителей о том, что детям пытаются отправить фото сексуального характера. Также предупреждения приходят родителям, если их ребенок пытается сам отправить такое фото.

Возможность просматривать историю ремонта своего устройства.

«Локатор» позволяет просматривать устройства, которые могут вас отслеживать.

В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появилась возможность включить отдельный элемент для управления макросъемкой.

Новые функции macOS Monterey 12.1

Кроме ранее анонсированных функций (подробнее мы писали об этом здесь), компания исправила неполадки и баги:

Рабочий стол мог оказаться пустым после выбора отдельных фото из библиотеки.

Трекпад мог не реагировать на касания или щелчки.

MacBook Pro и Air могли не заряжаться от сторонних мониторов.

HDR-видео на YouTube больше не вызывает ошибку на MacBook Pro 2021.

«Монобровь» больше не заслоняет элементы интерфейса в MacBook Pro 2021.

Кабель MagSafe мог не заряжать MacBook Pro 2021 в выключенном состоянии с закрытой крышкой.

Среди дополнительных функций также есть «цифровое наследие» и «детская защита», а в «заметках» и «напоминаниях» теперь можно удалять или переименовывать теги.

Также появились новые возможности подписки iCloud+, в частности функция «Скрыть мой email».

Напомним, 14 сентября Apple провела ежегодную презентацию своих новинок. Компания представила седьмое поколение своих смарт-часов Watch, новые планшеты iPad и линейку смартфонов iPhone 13, цена которых стартует от $699.