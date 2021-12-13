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В США объявили номинантов кинопремии «Золотой глобус»

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

В США назвали номинантов престижной кинопремии «Золотой глобус». Среди них фильм «Дюна» и сериал «Игра в кальмара».

Об этом сообщается на сайте премии.

В списке номинантов оказались следующие фильмы и актеры:

Лучший фильм — драма:

Лучший телесериал — драма:

Лучший режиссер:

Лучшая актриса — драма:

Лучший актер — драма:

Лучший саундтрек:

Лучшая песня:

«Золотой глобус» вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы с 1944 года. Эта премия — одна из самых почетных наград американской киноиндустрии. Церемония награждения состоится 9 января 2022 года.