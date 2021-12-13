В США объявили номинантов кинопремии «Золотой глобус»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В США назвали номинантов престижной кинопремии «Золотой глобус». Среди них фильм «Дюна» и сериал «Игра в кальмара».
Об этом сообщается на сайте премии.
В списке номинантов оказались следующие фильмы и актеры:
Лучший фильм — драма:
- «Белфаст»
- «Власть пса»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «CODA: Ребенок глухих родителей»
Лучший телесериал — драма:
- «Игра в кальмара»
- «Люпен»
- «Наследники»
- «Поза»
- «Утреннее шоу»
Лучший режиссер:
- Кеннет Брана — «Белфаст»
- Дэнни Вильнев — «Дюна»
- Мэгги Джилленхол — «Незнакомая дочь»
- Джейн Кэмпион — «Власть пса»
- Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»
Лучшая актриса — драма:
- Леди Гага — «Дом Gucci»
- Николь Кидман — «Быть Рикардо»
- Оливия Колман — «Незнакомая дочь»
- Кристен Стюарт — «Спенсер»
- Джессика Честейн — «Глаза Темми Фэй»
Лучший актер — драма:
- Махершала Али — «Лебединая песня»
- Хавьер Бардем — «Быть Рикардо»
- Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»
- Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»
- Уилл Смит — «Король Ричард»
Лучший саундтрек:
- Джонни Гринвуд — «Власть пса»
- Александр Деспла — «Французский вестник»
- Альберт Иглесиас — «Параллельные матери»
- Джермейн Франко — «Энканто»
- Ханс Циммер — «Дюна»
Лучшая песня:
- “Be Alive” — «Король Ричард»
- “Dos Oruguitas” — «Энканто»
- “Down to Joy” — «Белфаст»
- “Here I Am (Singing My Way Home)” — «Респект»
- “No Time to Die” — «Не время умирать»
«Золотой глобус» вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы с 1944 года. Эта премия — одна из самых почетных наград американской киноиндустрии. Церемония награждения состоится 9 января 2022 года.