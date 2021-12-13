Госканал «Дом» заказал за 3,2 миллиона гривен шоу «Сажать будем». Продюсером будет депутат от «Слуги народа»

Новости

Соколовская Инна / УНИАН

Госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (телеканалы «Дом» и UATV) подписала договор с компанией «КС Продакшн» на производство телешоу под рабочим названием «Сажать будем», по аналогии с популярным предвыборным лозунгом Владимира Зеленского о «весенних посадках».

В системе Prozorro указано, что на проект потратят 3,29 миллиона гривен.

По договору, «КС Продакшн» должна создать социальный телевизионный проект на 52 выпуска по 50 минут каждый. В договоре проект описан так: «Довольно жесткое шоу, которое покажет украинцам настоящую силу политиков и их помощников. Актуальный проект о победе справедливости над безнаказанностью состоятельных и богатых. Люди должны знать, что в Украине закон действует, а власть это контролирует. Динамика шоу потенциально велика — документальный детектив».

На «КС Продакшн» будет концепция шоу, сценарии и «частичный технологический цикл производства». Продюсером шоу названа Виктория Бурдукова, которая работала над шоу «Ревизор», а с 2020 года является депутатом Киевского горсовета от «Слуги народа». В 2020 году эта компания работала с Министерством культуры, для которого сняла три сериала «патриотического толка». Согласно этому договору, все услуги компания должна предоставить до 31 декабря 2021 года.