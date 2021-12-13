Госканал «Дом» заказал за 3,2 миллиона гривен шоу «Сажать будем». Продюсером будет депутат от «Слуги народа»
- Авторы:
- Костя Андрейковец, Мария Жартовская
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Соколовская Инна / УНИАН
Госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (телеканалы «Дом» и UATV) подписала договор с компанией «КС Продакшн» на производство телешоу под рабочим названием «Сажать будем», по аналогии с популярным предвыборным лозунгом Владимира Зеленского о «весенних посадках».
В системе Prozorro указано, что на проект потратят 3,29 миллиона гривен.
По договору, «КС Продакшн» должна создать социальный телевизионный проект на 52 выпуска по 50 минут каждый. В договоре проект описан так: «Довольно жесткое шоу, которое покажет украинцам настоящую силу политиков и их помощников. Актуальный проект о победе справедливости над безнаказанностью состоятельных и богатых. Люди должны знать, что в Украине закон действует, а власть это контролирует. Динамика шоу потенциально велика — документальный детектив».
На «КС Продакшн» будет концепция шоу, сценарии и «частичный технологический цикл производства». Продюсером шоу названа Виктория Бурдукова, которая работала над шоу «Ревизор», а с 2020 года является депутатом Киевского горсовета от «Слуги народа». В 2020 году эта компания работала с Министерством культуры, для которого сняла три сериала «патриотического толка». Согласно этому договору, все услуги компания должна предоставить до 31 декабря 2021 года.
- На прошлой неделе стало известно, что «Мультимедийная платформа иновещания» планирует выделить более 12 миллионов гривен на шоу «О жизни с Андреем Пальчевским», за продакшн которого будет отвечать компания «Имаджариум» Владимира Татаренко. Именно его компания «Зе Медиа» проводила опрос «5 вопросов президента Владимира Зеленского» на местных выборах, о результатах которого власти так и не отчитались.