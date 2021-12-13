ЕС запустил обмен COVID-вакцинами со странами «Восточного партнерства», среди которых Украина
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Евросоюз запустил механизм обмена вакцинами от коронавируса со странами-участницами «Восточного партнерства» на сумму €35 миллионов.
Об этом сообщил комиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Варгелий после подписания соответствующего договора с президентом правления польского Банка национального развития в присутствии министра иностранных дел Польши.
Новый инновационный механизм окажет поддержку Польше в доставке вакцин Украине и другим членам «Восточного партнерства». По этой программе Евросоюз покрывает все расходы на доставку. Это означает, что страны «Восточного партнерства» будут получать больше вакцин, а процесс доставки будет быстрее и легче.
Как передает Интерфакс-Украина, Варгелий отметил, что новые волны пандемии требуют быстрой и действенной реакции. Средний совокупный показатель вакцинации в странах партнерства на уровне 28%, и теперь пришло время ускорить ее.
- По состоянию на 13 декабря, в Украине от коронавируса вакцинировали 40% взрослого населения. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что страна таким образом выполнила целевой ориентир на 2021 год, установленный Всемирной организацией здравоохранения.
- В Украине проблем с нехваткой вакцины нет. Украинцам доступны препараты от AstraZeneca, Sinovac Biotech, Moderna и Pfizer-BioNTech.