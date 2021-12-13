Пенсионеры смогут потратить «тысячу от Зеленского» на социальные нужды — например, купить лекарства

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Полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу гривен за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, 13 декабря.

Условие для получения денег — полная вакцинация от коронавируса. Чиновники уже получили необходимые поручения. Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование — уже с января. Других деталей пока нет.

15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку или приобрести книги. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки. На выплаты Кабмин выделил 8 миллиардов гривен.

Чтобы получить тысячу гривен, необходимо иметь COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении «Дія», и только в нем — не с портала «Дія» и не бумажный. Подать заявку можно будет в приложении в несколько кликов, если вы гражданин Украины старше 18 лет.

Также нужна специальная карта «єПідтримка» — оформить ее можно в одном из банков-партнеров, которых с каждым днем становится больше. Открыть карту можно и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя. Затем нужно зайти в раздел «Услуги», выбирать «єПідтримка», карту для зачислений «єПідтримка» и ожидать поступления денег. Подробная инструкция здесь.