В Европе цена на газ снова превысила $1 300. На это повлияло заявление Германии о невозможности запуска «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Газовые фьючерсы в Европе утром, 13 декабря, выросли до $1 370 за тысячу кубометров. В целом с пятницы цена январского фьючерса на бирже ICE Futures выросла на 7,5%.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Причиной роста цены, в частности, стало заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности сертифицировать российский газопровод «Северный поток — 2» из-за его несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

Она уточнила, что сертификацию остановили до момента, когда оператор газопровода, швейцарская Nord Stream 2, изменит правовой статус и предоставит независимым компаниям допуск к газопроводу.

Напомним, в течение шести месяцев 2021 года цена на газ в странах ЕС выросла в 13 раз — с €7 до €90 за мегаватт-час. При этом цена на электроэнергию выросла в 7,5 раза — с €20 до €150 за мегаватт-час.

Третий энергопакет ЕС — это пакет законов для внутреннего рынка газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Основным его элементом является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей, создание национального регулятора для каждой страны-члена ЕС и агентства для взаимодействия этих регуляторов.

Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссией.

Если газопровод не выполнит европейские правила, его не сертифицируют.

Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.