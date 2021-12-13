Через «Дію» можно будет подать документы и стать кандидатом в усыновители

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Министерство обороны Украины

Министерство социальной политики и разработчики портала «Дія» работают над тем, чтобы через него можно было подавать заявку в кандидаты в усыновители.

Об этом разработчики сообщили в понедельник, 13 декабря.

Вскоре услуга будет доступна в онлайне — на портале «Дія» (не мобильное приложение). Что это даст украинцам:

облегчит сбор и подачу документов;

ускорит проверку документов работниками служб по делам детей;

минимизирует коррупционную составляющую.

После запуска услуги на портале «Дія» также можно будет получить онлайн-консультацию по усыновлению. В настоящее время Минсоцполитики разрабатывает предложения от регионов и соответствующих государственных органов по реализации проекта.

Сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать документы и справки и нести их в службы по делам детей.