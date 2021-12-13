Через «Дію» можно будет подать документы и стать кандидатом в усыновители
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Министерство обороны Украины
Министерство социальной политики и разработчики портала «Дія» работают над тем, чтобы через него можно было подавать заявку в кандидаты в усыновители.
Об этом разработчики сообщили в понедельник, 13 декабря.
Вскоре услуга будет доступна в онлайне — на портале «Дія» (не мобильное приложение). Что это даст украинцам:
- облегчит сбор и подачу документов;
- ускорит проверку документов работниками служб по делам детей;
- минимизирует коррупционную составляющую.
После запуска услуги на портале «Дія» также можно будет получить онлайн-консультацию по усыновлению. В настоящее время Минсоцполитики разрабатывает предложения от регионов и соответствующих государственных органов по реализации проекта.
Сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать документы и справки и нести их в службы по делам детей.
- В «Дія» появятся новые услуги — назначение и перерасчет пенсий, а также субсидия. Для оформления выплат пенсионерам больше не придется ходить в госорганы.
- С 1 декабря Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование изменения прописки онлайн в «Дії». Записаться могут почти все граждане, кроме жителей некоторых городов.