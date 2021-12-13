Заместитель Кличко анонсировал законопроект о создании муниципальной полиции Киева

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Заместитель главы Киевской горгосадминистрации по вопросам самоуправления Андрей Крищенко анонсировал, что с нового года его команда представит на обсуждение законопроект о создании муниципальной полиции Киева.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

«Идея муниципальной полиции появилась несколько лет назад. И возможно, тогда она была еще не ко времени. Мы сейчас нарабатываем новый проект закона. У полиции сейчас очень много задач, у них не хватает рук на все. Муниципальная полиция могла бы взять на себя всю мелочевку — начиная с уличной нелегальной торговли, каких-то мелких семейных ссор, [конфликтов] в школах и коммунальных учреждениях, борьбу с незаконной парковкой и так далее», — отметил Крищенко.

По его словам, муниципальную полицию создадут на основе коммунального предприятия «Муниципальная охрана», финансируемого из местного бюджета. Они будут иметь право на ношение оружия.

«Мы планируем, что это будет полиция — со всеми правами и обязанностями», — уточнил чиновник.

Такая полиция должна подчиняться Киевсовету, а дальше по иерархии следует прокурорский контроль и ГБР.