Украинские полярники показали новорожденных пингвинят на станции «Академик Вернадский»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Oksana Savenko
Украинские полярники показали видео пингвинят, которые родились на станции «Академик Вернадский».
Об их рождении стало известно 9 декабря. Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде под охраной родителей.
Субантарктические пингвины, или дженту — самый распространенный вид возле станции. В последние недели на острове было до 3 700 дженту. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. В этот раз малыши появились раньше обычного — в прошлом году первые пингвинята вылупились 19 декабря.
Также морской биолог станции Оксана Савенко предоставила «Бабелю» фото пингвинов на гнездах.