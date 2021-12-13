Минобороны Украины обвинило Германию в блокировке поставок оружия через НАТО
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- София Телишевская
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Полищук Максим / УНИАН
Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировке поставок оружия для ВСУ через НАТО.
Об этом министр заявил в комментарии Financial Times.
По его словам, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через натовское агентство закупок.
«Они все еще строят газопровод «Северный поток — 2» и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо», — подчеркнул Резников и добавил, что на фоне этого Украина намерена покупать оружие с помощью двусторонних соглашений с союзниками — США, Великобританией, Литвой и Францией.
Минэкономики Германии, отвечающее за утверждение экспорта оружия или наложение вето, пока не комментирует ситуацию, а позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцом еще неизвестна.
Впрочем, министр «оптимистично настроен» насчет получения ракет и другого оборонного вооружения от США и западных партнеров. Он уверен, что тактика «не провоцировать Россию не работает», и приводит пример, когда Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж блокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.
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