NASA запустило новую систему мониторинга астероидов для просчета рисков столкновений с Землей

Новости

NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустило новую систему мониторинга астероидов Sentry-II, которая рассчитывает вероятность их столкновения с Землей в течение следующих 100 лет и выше.

Как сообщается на сайте NASA, Sentry-II заменила запущенную в 2002 году систему Sentry и теперь учитывает фактор эффекта Ярковского — слабый реактивный импульс астероидов, который появляется при нагревании поверхностей. Sentry этот эффект не учитывала, из-за чего ученым приходилось вручную анализировать «особые случаи». Указанное явление может влиять на траекторию астероидов в будущем.

Sentry-II также будет точно рассчитывать вероятность столкновения с Землей астероидов, которые находились на очень близком расстоянии. Sentry этого делать не могла.

Кроме этого, NASA запустило сайт Eyes on Asteroids, на котором отображены все обнаруженные астероиды, в том числе 2 200 потенциально опасных для Земли, и их траектории. Данные сайта постоянно обновляются.