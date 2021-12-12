Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом мира в «Формуле-1», но Mercedes обжаловала итоги гонки

Новости

Гран-при «Формулы-1» в сезоне 2021/22 в Абу-Даби выиграл нидерландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен — это первый титул в карьере 24-летнего гонщика.

Фаворитами финальной гонки сезона были Ферстаппен и Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. Они стартовали с равным количеством очков и это означало, что победителем станет тот, кто финиширует впереди соперника. При этом если бы пилоты выбыли из гонки, например из-за аварии, то титул достался бы Ферстаппену, поскольку у него на одну победу больше.

Гонка была напряженной. Ферстаппен и Хэмилтон стартовали с первого и второго места, но Хэмилтон вырвался вперед уже в начале заезда. Пока Ферстаппен отставал, Хэмилтону пришлось бороться за победу с гонщиком Red Bull Серхио Пересом. Он долго удерживал Хэмилтона за счет чего Ферстаппен сократил расстояние. До 54-го круга Хэмилтон оставался лидером, но Ферстаппен сменил шины и вырвался вперед.

Первое место в гран-при досталось Ферстаппену, а второе — Хэмилтону.

После гонки команда Mercedes опротестовала итоги заезда, заявив о нарушении двух статей регламента Международной автомобильной федерации. Команда недовольна действиями стюардов на последнем круге, считая, что те помогли Ферстаппену сократить отрыв.

До рассмотрения протеста от Mercedes результаты гонки будут считаться предварительными.