Страны G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

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Фото с сайта Дарьи Марченко / dashart

Страны «Большой семерки» предупредили Россию о серьезных последствиях, если та начнет масштабное военное вторжение в Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект заявления делегатов G7 на встрече в Ливерпуле.

«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену [...]. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее», — сказано в заявлении.

Москву призывают прекратить наращивать войска возле границ Украины и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности.