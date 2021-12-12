Новая Каледония в третий раз проголосовала за то, чтобы остаться под властью Франции
- Автор:
- Олег Панфилович
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Alain Pitton / NurPhoto via Getty Images
Жители Новой Каледонии, которая является заморской территории Франции, в воскресенье на референдуме высказались против независимости и отделения от метрополии.
Об этом пишет France24.
Согласно предварительным данным после подсчета 90% бюллетеней, против независимости высказались 96% участников голосования. Сообщается, что явка была достаточно низкой и составила всего 41%.
Сторонники независимости бойкотировали голосование, заявив, что хотят перенести его на сентябрь, поскольку «справедливая промокампания» невозможна из-за большого количества зараженных коронавирусом. Издание отмечает, что результат референдума может усилить этническое напряжение. Представители коренного народа канаки, которые беднее белого населения Новой Каледонии, выступают за независимость территории.
- Новая Каледония — архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа. Вошла в состав Французской империи в 1853 году. В 1986 году ее внесли в список несамоуправляющихся территорий ООН (фактически — колоний других государств). Страна живет в основном за счет французских дотаций.
- По соглашениям 1998 года, до 2018 года должен был состояться референдум о независимости. При этом сторонники отделения от Франции получили возможность инициировать два аналогичных референдума до 2022 года. Первый состоялся в 2019 году — тогда 56,8% жителей высказались против независимости. Второй провели в октябре 2020 года — более 54% населения выступили против.