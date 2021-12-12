Новая Каледония в третий раз проголосовала за то, чтобы остаться под властью Франции

Новости

Alain Pitton / NurPhoto via Getty Images

Жители Новой Каледонии, которая является заморской территории Франции, в воскресенье на референдуме высказались против независимости и отделения от метрополии.

Об этом пишет France24.

Согласно предварительным данным после подсчета 90% бюллетеней, против независимости высказались 96% участников голосования. Сообщается, что явка была достаточно низкой и составила всего 41%.

Сторонники независимости бойкотировали голосование, заявив, что хотят перенести его на сентябрь, поскольку «справедливая промокампания» невозможна из-за большого количества зараженных коронавирусом. Издание отмечает, что результат референдума может усилить этническое напряжение. Представители коренного народа канаки, которые беднее белого населения Новой Каледонии, выступают за независимость территории.