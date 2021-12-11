По США пронесся разрушительный торнадо, погибли по меньшей мере 70 человек
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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По Соединенным Штатам пронесся мощный торнадо, разрушив дома в шести штатах, погибли не менее 70 человек.
Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.
От торнадо сильно пострадала свечная фабрика на западе Кентукки, где в момент урагана находились около 100 человек, сейчас с предприятия спасли 40 рабочих.
В штате Арканзас, в небольшом поселении Монетти торнадо разрушил дом престарелых, по меньшей мере один человек погиб, пятеро получили серьезные травмы. В другом городке Личвилл торнадо разрушил магазин, в котором погиб человек, и опустошил большую часть центра города.
В штате Иллинойс как минимум двое рабочих погибли в результате обрушения склада компании Amazon в городе Эдвардсвилл.
В Теннесси от удара стихии погибли по меньшей мере три человека.
Кроме того, в Кентукки сошел с рельсов грузовой поезд компании CSX, никто из членов экипажа не пострадал.
В настоящее время точное количество жертв стихии неизвестно.
- В середине сентября торнадо прошел по итальянскому острову Пантеллерия. Несколько человек погибли, десятки получили ранения.
- В конце сентября торнадо обрушился на немецкий портовый город Киль. Водный смерч вырывал с корнем деревья, повредил строения и сбросил несколько человек в море.