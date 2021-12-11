Боевики на Донбассе трижды за сутки обстреливали позиции украинских военных, один боец ранен
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Степанов Анатолий / УНИАН
Боевики на Донбассе с утра 11 декабря трижды нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
По данным военных, оккупанты открывали огонь из:
- гранатометов разных систем и стрелкового оружия в направлении Песчаного;
- стрелкового оружия возле Каменки;
- гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов в сторону Катериновки.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние раненого удовлетворительное.
Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.
- 1 декабря российские боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности города Марьинка, сбросив боевые осколочные мины с механизмом самоликвидации ПОМ-2. Ранение получил местный житель.
- 3 декабря боевики обстреляли Станицу Луганскую. По поселку дважды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1. В тот же день был ранен украинский военный.
- 9 декабря в результате обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения.