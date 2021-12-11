Боевики на Донбассе трижды за сутки обстреливали позиции украинских военных, один боец ранен

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Степанов Анатолий / УНИАН

Боевики на Донбассе с утра 11 декабря трижды нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным военных, оккупанты открывали огонь из:

гранатометов разных систем и стрелкового оружия в направлении Песчаного;

стрелкового оружия возле Каменки;

гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов в сторону Катериновки.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние раненого удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.